$!Kourtney Kardashian da el tercer ‘sí, quiero’, en Italia

El tercer ‘si quiero’

Cabe resaltar, que esta es la tercera vez que Kourtney y Travis dan el “sí”, la primera ocasión fue en la ciudad de los casinos, Las Vegas, en una intima ceremonia que luego compartieron con sus seguidores, con un hombre disfrazado de Elvis como maestro de ceremonias. Aunque el momento fue muy divertido según las fotografías, la unión no tuvo validez legal, por lo que, la estrella de “Keeping Up with the Kardashian” decidió casarse con el músico “con todas las de la ley” el pasado 15 de mayo en los Juzgados de Santa Bárbara.