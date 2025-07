Aseguran que Susana Zabaleta fue diagnosticada con cáncer; este es su estado de salud

TE PUEDE INTERESAR: Se presume inocente: Suspende juez orden de aprehensión contra Cruz Martínez

Sin embargo, hasta ahora la soprano de 60 años no ha emitido declaración oficial ni para confirmar ni para desmentir estos trascendidos. De acuerdo con la publicación, personas cercanas a Ricardo Pérez —pareja sentimental de Zabaleta— habrían comentado que ella le confesó haber pasado por un cáncer de ganglios. “Susana le comentó que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023. Esto lo conmovió”, relató la fuente.

Tratamiento y el supuesto uso de pelucas

TVNotas también apuntó que Zabaleta se sometió a un riguroso tratamiento oncológico con varias sesiones de quimioterapia. A fin de mantener su imagen pública sin despertar rumores, la actriz habría recurrido a pelucas para disimular la pérdida de cabello, según personas de su círculo.

“Sacó su optimismo, la guerra que todos conocemos (Susana Zabaleta). En ese entonces, se compró pelucas para que nadie lo notara. Salió. Le ayudó mucho su actitud positiva, sobre todo adelante cuando el doctor le dijo que había vencido la enfermedad y las quimios habían sido benévolas con ella”, aseguró la revista.

Por ahora, también se especula que sigue bajo observación médica para descartar una posible metástasis. “Hoy sigue en chequeos. Debe estar en observación y estudios realizados. Si cumple con los 5 años sin recaer que marca la medicina, podrá cantar victoria”, indicaron las fuentes.

La fibromialgia, otro desafío en su salud

Este presunto episodio oncológico no sería el único obstáculo en la salud de Zabaleta. Hace tiempo, la propia cantante admitió que vive con fibromialgia, un padecimiento crónico caracterizado por dolor muscular generalizado, fatiga constante y problemas cognitivos.

“Por eso hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, hacer yoga, estar mentalmente bien, y estar enamorado. No pasa nada. Hace muchos años que lo tengo pero no me gusta hablar, me choca la gente que se queja”, declaró Zabaleta cuando fue cuestionada sobre cómo afronta esta condición.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin y por qué preocupa?

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, responsable de defender al organismo contra infecciones. Se distingue por la presencia de células anómalas conocidas como Reed-Sternberg. Aunque se considera uno de los cánceres con mayor tasa de curación en etapas tempranas, requiere vigilancia estrecha para evitar recaídas o propagación a otros órganos.