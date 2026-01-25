$!Kristen Stewart debuta como directora con la cinta ‘The chronology of water’

El cine le había abierto las puertas en el rol de la hija de Jodie Foster en “Panic Room”, aunque la eterna fama llegó después, con la trilogía de “Crepúsculo”. También fue la versión de ‘Blancanieves y La Leyenda del Cazador’, antes de encontrar el nivel del Oscar con la vida de la Princesa “Diana”. Y apuntando todavía más lejos, Kristen Stewart decidió cruzar del otro lado de la cámara para dirigir su primera película “The Chronology of Water” que incluso postuló para el próximo Oscar después de haber pasado por los más prestigiosos festivales de cine como AFI y Cannes. ¿Cómo viviste la gran noche del Festival de Cannes, cuando presentaste personalmente tu primera película como directora de cine, ‘The Chronology of Water’? Me sentía en una nube porque apenas si la habíamos terminado antes de llegar. Mi cabeza daba vueltas y al día siguiente no podía creer que ya se había estrenado. Decir que fue surrealista es poco decir, seguro. ¿Hubo nervios de anticipación o algún miedo? No tenía miedo de mostrar la película, pero fue como quitarme una venda. Pero no tenía miedo. Quise decir “Hagamos ésto”. Hacía ocho años que pensaba dirigir esta película, la filmamos en 30 días y me tomó otros nueve meses editarla. Venía de protagonizar “The Wrong Girls” que dirigió mi esposa (Dylan Meyer) y tuve que dejar a un lado mi producción por un segundo, por todo el dolor de la historia. Y de repente estábamos produciendo estas historias sobre historias de historias que son importantes para estrenar. No me importaba vender la película.

¿De verdad? Lo importante para mí es exponer palabras para la gente, porque la gente suele seguir naturalmente a otras personas. A lo mejor es un poco irresponsable porque yo había presentado en Cannes una versión de la película que incluso es 40 minutos más larga del resultado final. Fui un poco petulante sobre la idea de mostrar un resultado antes de darme cuenta que realmente me habían considerado. Y en el estreno, sentí como si mi alma se hubiera separado de mi cuerpo, mirando todo por encima de la superficie, dándome cuenta que todo lo que había creado ya tenía una voz, un rostro. Quería vestirlo, peinarlo y mandarlo a la escuela, donde creo que está ahora (risas). ¿En la versión final de ‘Chronology of Water’ hay alguna escena en particular que no era parte del plan original? Hay un lado de una conversación en la película que yo no pensaba cubrir. Iba a mostrar estrictamente el lado del personaje de Lydia, la verdadera autora. Pero tuvimos tiempo extra y contamos el otro lado. Hoy te diría que nunca hubiera podido mostrar la versión final sin esa parte. Cada vez que quería cortarla, sentía que era una pequeña marca que completaba la película. Es el estilo de historias que se sienten como una herida, una cicatriz y es mi versión favorita, como si terminaras riéndote con una lágrima en el fuego. Personalmente te ves como una persona bastante tímida y en cambio, en el cine, la historia expresa tanto artísticamente... Es un elogio enorme y lo recibo. Es gracioso por toda la atención que la gente suele confundir. Popularmente se cree que los actores quieren que la gente los vea. Peor: que quieren ser vistos, pero que nadie los mire. ¿Se entiende lo que digo? Y después, está el argumento que yo prefiero recordar antes que nada: los actores somos artistas.

¿En algún momento dudaste en dirigir cine por otro estilo de cuestionamientos sociales? Sí, seguro. En un momento pensé que podía llegar a arruinar la película. Pensé que podía ser así. Pero tampoco quise culparme, culpo al universo y cierto poder supremo. Pero el sentimiento del potencial, de una especie de pérdida, terminó convenciéndome algo increíble por encima de mi propio ego. Pensé “Ok, no me importa nada. Voy a mostrarles a todos lo que yo quiero”. Es como la escena de “Érase una vez en Hollywood” cuando él se frustra porque sabe que aprendió la letra pero parece que no se aprendió nada. Tal cual. Hasta que me di cuenta que yo hice lo mejor que pude. Y ya no lo cuestioné mas. Tenía tantas ganas de hacer esto que no quise cuestionarme más nada. Supongo que me tomó un minuto llegar a esa conclusión, para que mi estilo de cine también nazca cuando tuviera que nacer. Claro que fui impaciente, un poco petulante, otro poco frustrada, pero estuvo todo listo cuando tenía que estar listo. ¿Te gusta como suena el título ‘La directrora de cine, Kristen Stewart’? (Risas) Soy directora de cine, totalmente, porque tengo suficiente experiencia. Trabajé bastante en el proceso de confiar, además de preguntar por qué hacemos lo que hacemos de la forma que lo hacemos a veces. Hay ciertos procedimientos que aprendí y yo no veía la hora de ponerle mi mano. ¿Y piensas dirigir de nuevo? No, ni loca, no (riendo).