La Casa de los Famosos México 2.. ¿Quién fue el tercer eliminado del reality donde todos estuvieron nominados?

Mario Bezares , Sabine Moussier y Potro Caballero entraron a la puerta giratoria, siendo la actriz la primera en salir. Al final, se dio a conocer que el ex Acapulco Shore era el eliminado, por lo que Mario Bezares logró regresar, haciendo que el cuarto Mar estallará de felicidad antes la noticia y dejando en shock a sus demás compañeros.

Dentro de este posicionamiento en donde todos los habitantes estaban nominados, Arath de la Torre nominó a Adrián Marcelo, recordándole los insultos que dirigió a Gala por su salud mental:

“Me sorprende mucho tu actitud, yo estoy en paz. Que bueno que estudiaste psicología, pero creo que como tú lo dices, no empatizamos. No solo me ofendiste a mí, ofendiste a mucha gente que tiene esta enfermedad que yo tengo y tú sabes como psicólogo todo lo que esto implica”.

Este también lo eligió a él, devolviéndole el golpe: “Me das miedo, me produces un poco de tristeza y hasta lástima”.

ASÍ FUERON REGRESANDO A LA CASA

• Gala Montes

• Ricardo Peralta

• Agustín Fernández

• Arath de la Torre

• Karime Pindter

• Mariana Echeverría

• Adrián Marcelo

• Gomita

• Sian Chiong

• Briggitte Bozzo