Vienen tiempos difíciles para el sector automotriz: IP en Coahuila

La imposición de aranceles del 25% a la industria automotriz, impactará a las empresas y los empleos, y de mantenerse prevén disminución en la producción, recortes de jornadas y empleos, coincidieron representantes de la IP.

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal externó su preocupación por la decisión del presidente, Donald Trump, la que tendrá repercusiones significativas en las economías de México y Estados Unidos, afectando negativamente a la industria automotriz y consumidores de ambos países.

Pronosticó que esto aumentará los costos para los consumidores estadounidenses (entre 3 mil y 12 mil dólares por unidad importada) y la disminución en ventas generará pérdida de empleos en ambos países así como una disminución en la cadena de suministro.

En este contexto proponen un dialogo binacional inmediato, la diversificación de mercados, incentivos fiscales y apoyo gubernamental, así como innovación y competitividad.

El presidente de la AIERA, Diego Gándara Cavazos, señaló que la Región Sureste juega un papel muy importante en la fabricación de vehículos, no existe claridad si el arancel aplicará a vehículos terminados o también autopartes, pero en el caso de que aplique a estas últimas el impacto sería mucho mayor. En definitiva, con esta imposición están en riesgo las empresas y los empleos que estas generan.

Expuso que si bien una relocalización total de la producción no es algo sencillo, ni de corto plazo, de mantenerse estas medidas arancelarias por mucho tiempo se podría comenzar a ver diminución de la producción, recortes de jornadas o empleos, hasta desaparición de producción de algunos modelos de vehículos

A su vez, el presidente de ARHCOS, Xavier Galindo reconoció que la implementación de estos aranceles tendrá un impacto significativo en Saltillo y la Región Sureste de Coahuila.

La industria automotriz es una de las principales fuentes de empleo y generación de ingresos en la región, y un arancel de este tamaño puede provocar una disminución en la producción y el empleo, explicó.

“(La región) es una de las más integradas a la economía estadounidense, lo que la hace vulnerable a los cambios en la política comercial. La afectación en Saltillo y la Región Sureste de Coahuila puede llegar a ser significativa, con posibles pérdidas de empleos y una disminución en la producción y las exportaciones”, detalló.

“Es importante que las autoridades locales y nacionales tomen medidas para mitigar el impacto de estos aranceles y proteger la economía local”, añadió en entrevista.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez comentó que de los 460 socios que tiene la cámara, la mitad, es decir 230 son de la cadena automotriz y ellos generan 40 mil empleos.

El empresario recordó que en un pasado sondeo con empresas socias grandes, advirtieron que los aranceles pueden tener un impacto del 10 al 15% en los volúmenes y márgenes, mientras que la estrategia que seguirá cada empresa será diferente.

A su vez, el empresario, Héctor Horacio Dávila Rodríguez indicó que esto afectará a la demanda en los productos que se manufacturan en la Región Sureste y en Coahuila en un 30% y lo primero en lo que pegará será en el empleo, aunque este efecto consideró se presentará entre junio-julio, cuando evaluarán el efecto en las ventas del producto que se exporta a Estados Unidos.

“Lo que si les pedimos a la gente que tiene trabajo, que lo cuiden, que vayan a su trabajo, que den mejor lo de ellos en su trabajo y que no gasten en cosas que no requieren, que cuiden su dinero, no compren coches nuevos, sino tienen la seguridad de su trabajo, vienen tiempos difíciles”, mencionó.

Dávila Rodríguez reiteró que viene “Coahuila con una afectación de un 30% en producción y mano de obra, la Región Sureste a buscar otros mercados alternativos para vender la producción”.

El vicepresidente nacional de Nearshoring y Desarrollo Competitivo de Canacintra Coahuila Sureste, Jaime Guerra señaló que el poner aranceles sin duda frena las inversiones automotrices, aunque se dice que serán graduales. Sin duda las grandes armadoras, sobretodo las americanas van a presionar a su gobierno para que no siga incrementando los aranceles, consideró.

ECONOMISTASD

El economista Antonio Serrano Camarena consideró que estas medidas “nos van a pegar muy duro”, ya que en el estado la industria automotriz genera entre un 14 a 18% del empleo directo y de ello, se puede perder entre un 3 a 4%.

Este escenario, sumado a la automatización y robotización de procesos, no ayudará a que esto se recupere en el futuro de manera rápida, la economía del estado va a caer, si a nivel nacional caerá 0.2% a 0.4%, en Coahuila se puede tener un PIB negativo de 0.8% ò 0.9%.

El CEO de Capital Analyts, Raymundo Díaz, reconoció que es una de las peores noticias y de las más fuertes que se pueden esperar en la presidencia de Donald Trump, es una clara señal que la armadoras en el corto plazo anunciarán cierres y la migración no será gradual, sino rápida.

“Sí estamos viendo una reducción bastante fuerte en los automóviles de por lo menos un 30% de manera inicial en los próximos 2 a 3 meses”, expuso y recalcó la dependencia que tiene Coahuila de las marcas americanas, por lo que el impacto será de lleno.