¿La estafó? Aclara Wendy Guevara si fue estafada por su amigo Marlon mientras alista su viaje a los Juegos Olímpicos a París

Desde que la popularidad de Wendy Guevara creció con su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos México’, uno de sus amigos allegados tuvo el foco del público: Marlon, quien aparentemente fue el interés amoroso de la influencer hasta que desde hace semanas se notó que ya no pasaban tiempo juntos tal y como pasaba incluso en los meses más ajetreados de eventos para la ‘perdida’.

Y desde una charla con el periodista Eden Dorantes, Wendy aclaró que no fue estafada por su excrush, pese a que hay rumores en redes sociales que su distanciamiento sobre que esa es la causa de su lejanía.

“Marlon no me estafó, yo lo quiero mucho, puro enredo, desde la ‘Casa de los Famosos’, comenzaron a atacarlo mucho, yo lo quiero mucho y lo respeto es mi amigo y no pasó nada, jamás me ha quitado dinero, ‘ay me estafaron’ es una vil tontería”, aclaró la originaria de Guanajuato.