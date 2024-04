¡Película sorpresa! ¿Te atreves a probar el nuevo concepto de la cadena de cines Cinépolis?

Imagina ir al cine , comprar un boleto a un precio elevado , junto a tus palomitas, refresco y dulces, para no saber qué película verás; esa es la nueva experiencia que ofrece la cadena de cines Cinépolis .

“¿Te atreves a ir a una función de cine sin saber qué película verás? Anímate a ser de los primeros en disfrutar de esta experiencia, con una película, que no te diremos cuál es, pero que nuestro equipo seleccionó cuidadosamente y que estamos seguros de que te gustará;

Hasta el momento no se tiene el costo del boleto , aunque la única información que tendrá el consumidor será una fecha y posible duración, la proyección únicamente será el próximo martes 16 de abril a las 20:00 horas ; de acuerdo con el sitio web , tendrá una duración de 125 minutos , poco más de dos horas.

Aunque no será en todos los Cinépolis de México, tan sólo en 12 complejos estará disponible, en los que incluye a Monterrey y Saltillo:

- Cumbres Monterrey;

- Perisur y Fórum Buenavista en la Ciudad de México;

- Plaza Satélite en Naucalpan;

- Galerías Guadalajara;

- Américas Mérida;

- Sendero Tijuana;

- Gran Plaza Cancún;

- Angelópolis en Puebla;

- Paseo Villalta en Saltillo;

- La Victoria Latitud en Querétaro;

- Plaza Morelia.

‘ES CINE’

Ante la incertidumbre de que tratará la película, muchos han realizado teorías de cuál será la película, porque te puede tocar una ‘obra maestra’, como una ‘comedia de bajo presupuesto’; a lo que usuarios de redes sociales han señalado que sorpresa podría darles Cinépolis.

Y es que películas como “No manches Frida 10″, “La Toalla del Mojado 2” o “La Risa en Vacaciones 20”, así como alguna otra del actor Omar Chaparro, son algunos de los films que sorprenderían a los usuarios. Además de otros comentarios como: “Cuando vaya a la función sorpresa y me toque Godinez vs Mirreyes 2″, “Ahora si va a ser una sorpresa Rápidos y Furiosos”, “Me da curiosidad cómo saldrá el experimento”, “Me encanta la idea la neta, ir al cine debe ser una experiencia, no nomás ir a ver y desconectarte”, sobre las posibles proyecciones.