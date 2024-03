¡La fiesta del cine! ¿Explotará ‘Oppenheimer’ con un Premio Oscar? ¿Dónde ver la ceremonia?

C4OsLc6vx-O

¿QUIÉNES GANARÁN?

Los cuadros musicales que le dan tanta vida a la ceremonia tendrán a Ryan Gosling cantando ‘I’m Just Ken’ y Billie Eilish con su versión de ‘What I was Made For’ en representación de las canciones nominadas de ‘Barbie’. Pero también va a cantar Becky G el tema ‘Fire Inside’ de ‘Flamin’ Hot’ que produjo Eva Longoria, John Batiste con ‘It Never Went Awary’ de ‘American Symphony’ y un grupo de la tribu Osage por la canción de ‘Asesinos de la Luna’.