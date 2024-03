El principal hándicap en contra es lo ocurrido esta semana en la entrega de premios de la American Society of Cinematographers (ASC ), que anualmente reconoce a sus mejores miembros en el cine y la tv.

Se llegó el momento de los Premios Oscar, y a diferencia de otros años el talento mexicano no es el protagonista de la ceremonia, sin embargo, existen posibilidades de que el Oscar se quede en manos del mexicano Rodrigo Prieto por su trabajo en ‘Los Asesinos de La Luna’ junto a reconocido Martin Scorsese.

El pasado enero, cuando se dieron a conocer las nominaciones al Oscar, Rodrigo aseguró en una c harla que estaba tranquilo con lo que finalmente pasara.

Prieto busca por cuarta ocasión el premio de la Academia. La primera vez fue justo hace 18 años, cuando su look visual de “Secreto en la montaña” de Ang Lee, lo puso en la antesala del galardón. Luego estuvo en 2017 y 2020 por “Silencio” y “El irlandés” , respectivamente, ambas dirigidas por Martin Scorsese.

“En el año hubo muy buenas películas y con trabajos fotográficos muy interesantes, no sólo de las nominadas, sino de las que no quedaron”, expresó el cineasta a El Universal.

Asegurando que el arte es subjetivo, “entonces (al Oscar) no lo considero una competencia porque simplemente el arte es subjetivo y es una decisión que tomarán los cientos de miles de miembros de la Academia y eso está fuera de mis manos. No sé qué criterio se tiene y no puede tomarse como una realidad de la calidad del trabajo que uno hace”, dijo el talentoso mexicano. (Con información de El Universal)