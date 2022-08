A una década del estreno de la primera película de “Los Juegos del Hambre”, la cual inició una saga de films que tuvo tres entregas más, protagonizadas por Jennifer Lawrence.

Este 2023 la historia de Panem vuelve a la pantalla grande en forma de precuela y con Viola Davis al frente de este proyecto como villana.

Recientemente se ha dado a conocer que la ganadora del Óscar por su participación en “Barreras”, se ha unido a la película que lleva por titulo The Ballad of Songbirds and Snakes (Balada de pájaros cantores y serpientes).