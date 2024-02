¿La mejor de lo que va el 2024? La ciencia ficción arriba a los cines de México con ‘Dune 2’

”Dune: Parte 2” es el tipo de evento cinematográfico del cual el elenco parece estar genuinamente emocionado de formar parte, no solo contractualmente, sino también al ver en la pantalla grande un espectáculo dinámico y lleno de acción que seguramente complacerá a aquellos que se quejaron de que la primera entrega fue demasiado reflexiva.

¿DE QUÉ TRATA ‘DUNE: PARTE 2’?

A diferencia del estreno en Estados Unidos, en México las salas recibirán la película dirigida por Denis Villeneuve.

”Dune: Parte 2” seguirá la odisea mítica del personaje ‘Paul Atreides’, quien se une a ‘Chani’ y los ‘Fremen’ en una búsqueda de venganza contra aquellos conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentándose a la disyuntiva entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro sombrío que solo él puede anticipar.

”Lo que llega a las salas de cine no lo selecciona un algoritmo. No voy al cine a ver una película porque un algoritmo me diga que tengo que verla, sino que elijo ir a un espacio público para verla. Esa decisión es muy importante y, además, necesitamos poder ejercer esa potestad si queremos cambiar las cosas”, dijo Denis en una charla reciente de elmundo.es.