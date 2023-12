¡La rompe talento regio! Colabora Poncho Villarreal con Spotify y dirige video de Peso Pluma

De ser un joven de 14 años que soñaba con contar historias y hacía cómplices de sus aventuras a sus amigos, Poncho Villarreal (Mr. Rigth) se ha convertido en un cineasta y director que ya transita en las grandes ligas como Spotify al lado de una de las figuras del momento: Peso Pluma.

En entrevista exclusiva con VMÁS, el joven originario de Monterrey, Nuevo León, contó cómo ha sido su trayectoria que despunta ya en el panorama internacional.

“Cuando tenía 14 años yo comencé a contar historias, tenía estos sueños cuando me dormía y siempre antes de dormir tenía en la mente todas estas historias que quería contar. Me gustaba ser el que contaba historias en la fogata, me gustaba mucho tener la posibilidad de expresarme por medio de otras cosas”, recordó.