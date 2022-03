La Tarea, Bam Bam y Attention son los estrenos musicales que no debes perderte

Bam Bam

Camila Cabello y Ed Sheeran

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Camila Cabello lanzó su tercer adelanto del que será su nuevo álbum, “Familia” que saldrá el 8 de abril. En esta entrega, la cubana repite colaboración con Ed Sheeran en su nuevo sencillo “Bam Bam” en la que predominan ritmos salseros fieles a las raíces latinas de la cantante. No es la primera vez que los artistas colaboran, antes lo hicieron en “South Of The Border”, canción que hizo parte del álbum “Nº6 Collaborations Project” de Ed Sheeran. La semana pasada, Cabello reveló un pequeño fragmento de este tema en su cuenta personal de TikTok, que anticipó a sus seguidores la sorpresiva colaboración en una canción que se sale del estilo y la zona de confort del intérprete británico.