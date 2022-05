Lady Gaga, Mickey Gilley y Duran Duran

El viernes pasado, coincidiendo con la alfombra roja y premiere en la Ciudad de México de “Top Gun: Maverick”, que contó con la presencia de Tom Cruise, se estrenó el video del tema musical del filme.

Se trata de “Hold my hand”, tema de la autoría e interpretado por Lady Gaga, quien tiene como antecedente el Oscar que ganó a la Mejor Canción de 2018 por el tema “Shallow” para la película “Nace una estrella”, de Bradley Cooper. El sencillo pinta como una muy segura nominada si no es que hasta ganadora de otra estatuilla dorada en esta misma terna, con la que seguiría con la tradición impuesta en lo musical por la cinta original de 1986 protagonizada por Cruise, Val Kilmer y Kelly McGillis, entre otros más, ya que el único Oscar que aquel filme se llevó a casa en la entrega a lo mejor en cine de su año fue por el tema “Take my Breath Away”, interpretado por la agrupación Berlin y de la autoría del no menos legendario compositor Giorgio Moroder junto a Tom Whitlock.

Lo que aún desconocemos, ya que vivimos otros tiempos en lo relacionado a bandas sonoras de películas, es si al tema de Gaga se le añaden otros tantos para completar el equivalente a un soundtrack como el álbum multiplatino de “Top Gun”, que se vendió tanto o más en discos como lo fue en boletos de taquilla. Y es que no solo contenía un tema de amor como el de Berlín sino también otro de los canadienses de Loverboy (“Heaven in Your Eyes”); bailables de otro previo nominado por “Footloose” como Kenny Loggins con los también éxitos de Top Ten de listas de popularidad como “Danger Zone” y “Playing with the Boys”; los también rockeros de Cheap Trick; la presencia latina de Miami Sound Machine antes de que Gloria Estefan se volviera solista e incluso el tema instrumental de Harold Faltermayer.

Hablando de cantautores que se popularizaron todavía más gracias a su presencia en la pantalla grande, el sábado 7 se dio a conocer que ese día falleció, a los 86 años, en Bronson, Missouri, Mickey Gilley, cantante de música country. Su bar llamado Gilley´s, ubicado en Pasadena, Texas, no solo inspiró sino que sirvió de escenario de la exitosa cinta de 1980 “Un cowboy de la ciudad”, protagonizada por John Travolta y Debra Winger. El filme popularizó a nivel mundial la música de este género lo mismo que el cover que Gilley interpretó para la banda sonora del clásico “Stand by Me”, de B.B. King, que años después igualmente daría título a otra película de 1986 dirigida por Rob Reiner.

Sin embargo, nacido en Mississippi y criado en Louisiana, aunque emparentado con otro famoso músico como Jerry Lee Lewis, Gilley comenzó a hacer su propia historia desde el momento en el que en los años 50 grabó su primer sencillo titulado “Ooh Wee Baby”. Entre los años 60 y 80 alcanzó a tener un total de 17 números uno, incluyendo otro cover de 1974 al tema “Room Full of Roses”. Descanse en paz.

Para concluir, y en notas más agradables, apenas días después de la noticia de su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll, la banda británica de new wave Duran Duran estuvo de manteles largos el pasado 10 de mayo por el 40 aniversario del álbum que los catapultó a la fama: “Río”, de 1982.

