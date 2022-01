Las peleas más famosas de Alfredo Adame en Video... con Andrea Legarreta, Laura Bozzo, Carlos Trejo y hasta en la calle

Alfredo Adame vs Carlos Trejo, incluido el botellazo

Luego del comentario de la conductora, Alfredo remata respondiéndole: “¡ Quítate, perra !”. La presentadora no pudo evitar mostrar su molestia ante la actitud de su compañero, quien justificaba lo que dijo, argumentando que necesitaba usarse un “lenguaje más rudo” en las novelas.

El momento ocurrió cuando Andrea decide improvisar, por lo que simula tomar el volante. Adame parece que se tomó muy en serio su papel, pues le grita a su compañera: “¡Quítate!”. Ante la respuesta del conductor, Andrea se muestra sorprendida, diciéndole: “Alfredo, no me agredas”.

Esto, según el “Cazafantasmas” derivó en un intento de desprestigio que más tarde, llevaría a Adame a realizar un atentado en contra de su persona y que al final terminó con uno de sus trabajadores, de 20 años, muerto.

Resulta, dice Trejo, que un día, el ex asistente de Adame les llamó para avisarles que el atentado ocurriría afuera de su casa, pero el escritor de “Cañitas” no se encontraba ese día, ya que había perdido su vuelo en otra ciudad y no había llegado. Una bala mató al joven y le pasó muy cerca a su hija, asegura Carlos.

Des de ese momento, Adame y Trejo se declararon la guerra y no hay oportunidad en la que no se reten a golpes.

El momento más violento entre los famosos fue en una conferencia de prensa donde anunciaban una pelea a golpes cuando comenzaron a atacarse física y verbalmente.

Alfredo estaba contestando sobre su experiencia en las artes marciales y sin esperarlo, Trejo le lanzó a Adame una botella de agua de la mesa que le provocó una cortada arriba del ojo izquierdo.

Los peleadores fueron separados rápidamente y la conferencia no pudo ser llevada a cabo con los dos en el mismo espacio.

Las peleas continúan entre los famosos.

Alfredo Adame contra laura Bozzo

Uno de los encuentros más tensos de la televisión se llevó a cabo en el programa de Laura Bozzo para Unicable, ‘Laura sin censura’.