¡Las segundas partes no son buenas! Firman al fin Jennifer Lopez y Ben Affleck acuerdo de divorcio

Se rumoraba que el proceso estaba estancado en los juzgados estadounidenses por presuntas diferencias en la manera en que se dividirán las ganancia s logradas mientras estuvieron casados , sin embargo no se sabía con exactitud.

¿QUÉ PASÓ CON JLO Y BEN AFFLECK?

Affleck se quedará con las ganancias de los proyectos que produjo en sus dos años de casado, como las cintas Air, Unstoppable, The Instigators, Small Things Like These y El Contador 2.

El actor también conservará su participación en la casa productora Artists Equity, que creó en asociación con su mejor amigo, Matt Damon, en 2022.