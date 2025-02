¡Liberan a Gisselle Sampayo!... Conductora de Multimedios detenida junto a presunto líder criminal

Fuentes cercanas al caso, indicaron que Sampayo fue detenida exclusivamente por el altercado doméstico y que, hasta el momento, no se le vincula directamente con las actividades criminales de su pareja . Christian Adrián ‘N’ tiene antecedentes por narcomenudeo y es investigado por las autoridades.

UN PASADO MARCADO POR LA TRAGEDIA

En una entrevista con el creador de contenido Suriel, Sampayo recordó el doloroso episodio de la desaparición de José Luis. “Fue muy doloroso para mí porque le dio a mi vida un cambio que yo no me esperaba. Estás un día antes con la persona, durmiendo súper bien, y te levantas y de repente ya no está”, declaró.

Relató que, tras una discusión, decidió no dormir en casa. Horas después, su expareja fue secuestrado y su familia intentó pagar un rescate, pero nunca lograron recuperarlo con vida.

REPERCUSIONES Y FUTURO LEGAL DE GISSELLE SAMPAYO

La liberación de Gisselle Sampayo ha generado un sinfín de especulaciones en redes sociales. Mientras algunos seguidores han mostrado su apoyo, otros cuestionan su vínculo con ‘El Meka’ y las implicaciones que podría tener.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Nuevo León emita un comunicado oficial que aclare la situación legal de la conductora.