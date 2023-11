Libro revelador: Señala Meghan Markle a 2 miembros de la Casa Real por racismo en contra de su hijo y ella

Parece que los dramas dentro de la Familia Real Británica no terminarán pronto, y por más que muestran una mejor cara a las adversidades y rumores, la prensa y sus víctimas no dejarán que se olvides sus errores o deslices.

Ya que las nuevas revelaciones explosivas por parte de Meghan Markle continuarán y darán de que hablar, desde que comenzaron a conocerse los temas o fragmentos de un nuevo libro que expone los secretos que se encuentran entre las paredes del Palacio de Buckingham.

La Duquesa de Sussex no acusó a uno, sino a dos miembros de la casa real de hacer comentarios racistas hacia su hijo Archie, según el libro ‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’, del periodista Omid Scobie y el cual ya causa revuelo en redes sociales y medios británicos.