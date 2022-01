Lily Collins, triunfa gracias a la serie “Emily in Paris”

UN GRAN RITMO DE TRABAJO

Con 20 años, en 2009, Collins interpretó a Phoebe Abrams, un personaje recurrente en la serie “90210”, de la franquicia de la famosa ficción de los noventa “Beverly Hills, 90210”.

Ese mismo año compartió cartel con Sandra Bullock en la película “Blind Side”, su estreno en la gran pantalla. A este título le siguieron “Priest” y “Abduction”, en 2011; “Mirror Mirror” y “Stuck in Love”, en 2012; “The English Teacher” y “The Mortal Instruments: City of Bones”, en 2013; “Love Rosie”, en 2014, y “Rules Don’t Apply”, dos años después, entre otros.

“Creo que cuando era más joven estaba mucho más centrada en el futuro, porque sabía desesperadamente adónde quería ir y hacia dónde me dirigía”, dijo la actriz a Vogue Australia.

“Ese era mi foco, y perdí de vista los momentos presentes y el ahora. Mi verdadero enfoque y pasión estaba en mi trabajo. No quiero decir que no disfrutase de estar con mis amigos, por supuesto que sí, pero siempre me sentí muy impulsada por el trabajo y el futuro”, comentó a la publicación.