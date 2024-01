Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2024 (Video)

También se esperan nominaciones para “ Killers of the Flower Moon ( Los asesinos de la luna)”, de Martin Scorsese, otra historia basada en hechos reales, en específico los asesinatos en serie contra la nación Osage , una población originaria de Estados Unidos que, al tener yacimientos petroleros, fue el objetivo de personas que intentaron apropiarse de la riqueza. Se esperan nominaciones a Mejor película, Mejor director Mejor actor (Leonardo Dicaprio), Mejor actriz (Lily Gladstone), entre otras.

- The Zone of Interest (La zona de interés)

- Killers of the Flower Moon (Los asesinos de la luna)

-Killers of the Flower Moon

-Guardians of the Galaxy Vol.3

-The Zone of Interest

Mejor edición

-Anatomy of a Fall

-The Holdovers

-Killers of the Flower Moon

-Oppenheimer

-Poor Things

Mejor diseño de producción

-Barbie

-Killers of the Flower Moon

-Napoleon

-Oppenheimer

-Poor Things

Mejor película animada

-The Boy and the Heron

-Elemental

-Nimona

-Robot Dreams

-Spider-man: Across the Spider-verse

Mejor Película Internacional

-Io Capitano (Italia)

-Perfect Days (Japón)

-Society of the Snow (España)

-The Teachers’ Lounge (Alemania)

-The Zone of Interest (Reino Unido)

Mejor Corto Documental

-The ABCs of Book Banning

-The Barber of Little Rock

-Island in Between

-The Last Repair Shop

-Nai Nai & Wai Po

Mejor documental

-Bobi Wine:The People’s President

-The Eternal Memory

-Four Daughters

-To Kill a Tiger

-20 Day in Mariupol

Mejor Banda Sonora

-American Fiction

-Indiana Jones and the Dial of Destiny

-Killers of the Flower Moon

-Oppenheimer

-Poor Things

Mejor guion original

-Anatomy of a fall

-The Holdovers

-Maestro

-May December

-Past Lives

Mejor guion adaptado

-American Fiction

-Barbie

-Oppenheimer

-Poor Things

-The Zone of Interest

Mejor Corto Animado

-Letter of a Pig

-Ninety-Five Senses

-Our Uniform

-Pachyderme

Mejor cortometraje Live Action

-The After

-Invincible

-Knight of Fortune

-Red, White and Blue

-The wonderful story of Henry Sugar

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Mejor Maquillaje y Peinado

-Golda

-Maestro

-Oppenheimer

-Poor Things

-Society of the Snow

Mejor diseño de vestuario

-Barbie (Jacqueline Durran)

-Killers of the Flower Moon (Jacqueline West)

-Napoleon (David Crossman & Janty Yates)

-Oppenheimer (Ellen Mirojnick)

-Poor Things (Holly Waddington)