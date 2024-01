¿Listo para el medio tiempo? Estos serán los artistas que actuarán en el Super Bowl LVIII

Entre los géneros musicales que tendrán cabida se encuentran muy presentes el hip hop y pop, y R&B , siendo interpretados por diferentes cantantes, quienes prestarán su voz no solo para sus melodías, sino para amenizar brevemente la contienda.

La vocalista de R&B interpretará dos temas: ‘Lift Every Voice and Sing’ y ‘Rise Up’ , que contarán con cierto apoyo escénico para empezar a calentar motores antes del juego del año.

El cantante de Hip Hop estará presente durante los primeros minutos antes de la contienda, e interpretará ‘America the Beautiful’ , siendo esta su única intervención confirmada hasta el momento.

¿QUIÉN CANTARÁ EN EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL LVIII?

Desde hace unas semanas se popularizó una publicación promocional, provista por Apple Music, en donde podemos observar que el cantante Usher será quien protagonice el momento musical durante el receso que tendrán los jugadores.

Aunque no se conoce con certeza cuáles serán las canciones que interpretará, se cree que serán algunos de los temas principales del artista, tales como ‘Yeah’, ‘Somebody to love’, U ‘Got It Bad’, ‘OMG’, entre otros que podrían estar seleccionados para “aderezar” este evento.

UN SHOW INCLUSIVO

En esta ocasión, estas interpretaciones tendrán una consideración especial, ya que contarán con actuaciones especiales en lenguaje de señas ALS (American sing lenguage), para llegar a la mayor parte de la audiencia.