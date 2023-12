¿Listos para más ‘The Eras Tour’? Estas son las películas de Taylor Swift en plataformas

No obstante, esta película no es la primera que Swift tiene disponible a través de plataformas e internet, contando con producciones que varían desde otros documentales hasta participaciones como personaje en largometrajes, cameos y cortos cinematográficos.

El primero de estos documentales sitúa a la cantante en la gira del álbum 1989, en una producción exclusiva para Apple Music, “Taylor Swift: The 1989 World Tour Live” es el primer proyecto cinematográfico sobre ella misma.

En el año 2018 y en colaboración con Netflix, estrenó “Taylor Swift: Reputation Stadium Tour”, que se grabó durante el concierto en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Las colaboraciones con dicha plataforma continuarían con la película que le dio aún más renombre, “Miss Americana” que se transmitió en 2020.

Durante ese año lanzó otros dos documentales titulados “Taylor Swift: City of Lover Concert”, actualmente en Hulu y Disney+, y “Folklore: The Long Pond Studio Sessions”, exclusivo de Disney +. De la misma manera en el año 2021 estrenó un cortometraje titulado “All Too Well: The Short Film” que se encuentra disponible a través de su canal en Youtube.