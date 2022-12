Law no tardó mucho en sentirse atraído y en desarrollar también él una pasión por la interpretación y el cine. Según contó al medio, a los 14 años se saltaba las clases para coger un tren al centro de Londres y ver varias películas seguidas en el cine Prince of Wales, en Leicester Square. Con 15 años ya había pisado las tablas del teatro; a los 17 participó en la película para televisión ‘ The Tailor of Gloucester ’ y consiguió un hueco en la serie ‘Families’. Entonces aparcó los estudios para centrarse en la interpretación.

LA PRIMERA NOMINACIÓN AL OSCAR

A estos primeros trabajos le siguieron otros como las películas “The Crane” en 1992, “Shopping”, en 1994, y “I Love You, I Love You Not”, en 1996. Un año después, Law estrenó cuatro películas: “Bent”, “Wilde”, “Gattaca” y “Midnight in the Garden of Good and Evil”. Con estos títulos, Law se iba abriendo cada vez un espacio mayor en Hollywood. En 1999, “The Talented Mr. Ripley” le dio el empujón final al reconocimiento, además de su primera nominación al Oscar.

“Nunca planeé una carrera en el cine”, dijo a The Guardian hace nueve años. “No conozco a nadie que creciera en los setenta en Lewisham que lo hiciera. Simplemente no era realista. El teatro, sí. Crecí viendo y amando el cine, pero era ese otro mundo, las estrellas eran como Newman y Mitchum y McQueen. Y luego llegó esta increíble cosecha de actores: Tim Roth, Gary Oldman y Daniel Day-Lewis. Tim y Gary estaban a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. Eso fue muy, muy influyente para mí. Recuerdo ver a Daniel Day-Lewis en ‘My Beautiful Launderette’ y pensar: Oh, el cine también puede ser parte de mi mundo”, aseguró.