El vocalista británico, junto a Keith Richards en la guitarra, lideró The Rolling Stones, uno de los grupos que encarnaron el cambio social generado por la música a partir de los años sesenta.

The Rolling Stones comenzó en 1962 como una banda que hacía versiones de Rhythm and Blues, pero la sociedad creativa de Jagger y Richards, similar a la de Lennon y McCartney con The Beatles, lo convirtió en uno de los grupos más venerados del rock y de la cultura pop.

A lo largo de su carrera grabaron más de 200 canciones integradas en 25 álbumes de estudio. Pocos grupos pueden presumir como ellos de su perdurabilidad y de la creación de tantos clásicos.

Entre su repertorio se encuentran temas tan emblemáticos como “Satisfaction”, “Brown Sugar” y “Jumpin Jack Flash” y discos tan alabados por crítica y público como “Beggars banquet”, “Sticky fingers” y “Exile on Main St”.