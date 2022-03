‘Llegué a tomar pastillas para el corazón’, las secuelas que le dejó el COVID-19 a Tania Ruiz

Las imágenes que acompañan a la entrevista la muestran sana y vital, sin embargo en 2020 tuvo COVID-19, ella misma lo confirmó en aquella ocasión en redes sociales y de eso también habló durante la plática con la revista, sobre el aprendizaje que le dejó.

“De los momentos más complicados salen tus mayores fortalezas. Cerrarte al cambio es cerrarte a la vida. De los tiempos difíciles aprendes a ser más consciente y responsable de nuestra actitud y de nuestros actos. Solo cuando aceptas, sanas”.

En cuanto a las secuelas que le quedaron tras el padecimiento, Ruiz explicó que, “Todavía me quedan, pero cada vez menos. Antes no aguantaba más de 20 minutos haciendo ejercicio y lo dividía en distintas horas del día. Primero, 20 minutos en la mañana y después otros 20 en la tarde”.

Sobre si a raíz de las consecuencias del coronavirus requería ayuda médica, Tania Ruiz argumentó, “llegué a tomar pastillas para el corazón, porque me daban taquicardias. He dejado hoy las pastillas y ya puedo decir que me siento mejor y que hago ejercicio por más tiempo”.

A lo largo de la entrevista Tania Ruiz abarca temas como la familia y dice que considera el respeto como la mayor virtud. Enfatiza que en este momento se encuentra “Feliz y en paz”.