Con mas de 70 millones de ‘views’ en Youtube, sin música y en completo silencio, el cortometraje de Taylor Swift ‘All Too Well’ comienza con un fondo negro y una clásica frase latina de Pablo Neruda “Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido” (traducida al inglés como “Life is so short, forgetting is so long”). Recién después comienza la historia, con el fondo musical de la verdadera canción que ella había compuesto con el mismo título del cortometraje que se traduce con ‘Todo Muy Bien’, con una historia donde no todo está muy bien.

¿El estilo del Oscar en la escena de la pelea fue una total improvisación o figuraba en el guion?

Publicidad

- En el guion solo figuraba la idea de la ruptura, el momento exacto. Pero después, ellos mismos reaccionaron en la discusión. Yo ni siquiera había decidido la razón de la discusión. Y tampoco quise parar la música. No sabía lo que iba a hacer. Tampoco imaginé que iba a quedar en la versión final del corto. Pero nunca creí que se iba a ver todo tan natural. Toda la escena de la cocina está filmada en una sola toma, desde el principio hasta el final de la discusión. Quería que les salieran chispas (risas) y la actuación de ellos me deslumbró por completo.

¿Y las otras escenas dramáticas del llanto desesperado cuando él la deja?

La mayor parte del tiempo, yo me sentí tan desesperada como ella. Todos en el estudio de filmación sufrimos al mismo tiempo. Así de buena era la actuación. El dolor que ella sentía, lo sentimos todos. Fue algo remarcable. Y cada vez que lo veo, me cuesta... en especial cuando ella se pone a llorar tanto. Y cada vez que lo veo y lo vuelvo a ver, me siento orgullosa como directora. El realismo de las escenas, la química entre ellos, fue algo increíble.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Pondrán los ‘Invasores de Nuevo León’ a bailar a Ramos Arizpe en la ceremonia del Grito

¿Y siendo mujer, qué opinas sobre la falta de directoras de cine que muestren un ojo femenino en las historias de Hollywood?

Yo estoy extremadamente convencida del privilegio que tengo cuando me señalan como directora de cine, porque al menos yo pude financiar mi trabajo. Es algo que pienso constantemente, más allá del emocionante desafío de hacer algo nuevo. Entiendo perfectamente lo difícil que puede ser hacer cine para una mujer, manteniendo el ojo femenino de una realidad. Y me doy cuenta la suerte que tengo de estar cerca de una cámara. No es lo que yo hago, yo compongo canciones... pero dirigir cine es un momento muy vulnerable donde siento que me tiré a un precipicio, tratando de hacer algo nuevo, sin esperar que tampoco fuera perfecto, porque sé que necesito aprender, para crecer.

Publicidad

¿El mundo de la música está cambiando al mismo nivel del cine que hoy se puede ver desde casa por streaming?

- El mundo de la música está pasando por un momento emocionante. Empezando por los discos de vinilo... se ven geniales detrás de un reloj. Pero creo que ya pasó el modelo de sentarse en una sala de conferencias para elegir las canciones que les puede gustar a la gente. Ya no queremos eso. Yo solo trato de escuchar el latido de los fans, lo que ellos quieren. Es excitante haber podido hacer lo que hago durante tanto tiempo, con tan buenos recuerdos, divirtiéndome tanto en el proceso... todo tan bien, ‘All Too Well’.