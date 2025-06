Andy López Beltrán acusa a Rubén Moreira de fraude electoral ante derrotas de Morena en Durango

La jornada electoral del 1 de junio en Durango no solo estuvo marcada por la competencia entre partidos, sino también por acusaciones de fraude y represión. Andrés Manuel López Beltrán , secretario de organización de Morena , denunció públicamente que el diputado priista Rubén Moreira fue el responsable de una operación orquestada para sabotear los comicios municipales.

ACUSAN OPERACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL ORQUESTADA POR RUBÉN MOREIRA

Según López Beltrán, Rubén Moreira no solo dirigió la estrategia electoral del PRI en Durango, sino que se registró como representante ante el órgano electoral estatal, lo que considera una señal clara de su injerencia directa en el proceso.

“El operador fue Rubén Moreira, con el mismo estilo que lo ha caracterizado durante años. Policía, fuerza, trucos y fraudes. Ahora sigue operando desde las instituciones, incluso como representante ante el IEPC”, afirmó.

Además, acusó al gobernador Esteban Villegas de ser el “titiritero” detrás de esta estrategia, con el objetivo de frenar el avance de Morena en el norte del país.

DENUNCIAN COMPRA DE VOTOS CON CÓDIGOS QR Y VIOLENCIA POLÍTICA

Entre las irregularidades más graves señaladas durante el podcast, destaca un supuesto sistema tecnológico de compra de votos. En el municipio de Lerdo, los operadores del PRI y PAN habrían entregado códigos QR a los votantes a cambio de su sufragio. Las instrucciones eran claras: marcar “sí” en la boleta, tomarle una fotografía y enviarla por WhatsApp a un software que, según los denunciantes, identificaba el código y liberaba un pago.

López Beltrán también denunció la detención ilegal de operadores de Morena, incluidos candidatos y coordinadores de campaña. Uno de los casos más notorios fue el del secretario de organización de Morena en Guanajuato, Ricardo Gómez Escalante, quien fue arrestado y presuntamente amenazado por los propios Rubén Moreira y el diputado Arturo Yáñez. Según su testimonio, le advirtieron que “la próxima vez lo levantarían”.

BALANCE DE MORENA: MÁS POBLACIÓN GOBERNADA, AUNQUE MENOS MUNICIPIOS

Pese al ambiente de tensión y las acusaciones, Morena logró avances significativos en términos de población gobernada. Aunque en 2022 el partido controlaba 18 municipios, en 2025 ganó solo 16, pero logró duplicar el porcentaje de población bajo sus gobiernos, del 15% al 33.5%.

Actualmente hay cinco municipios en disputa: Cuencamé, Mapimí, Mezquital, Naza y Nombre de Dios. En estos casos, Morena alega que la diferencia entre el primer y segundo lugar es menor al número de votos nulos, lo que justificaría un recuento total de votos, según la ley. Sin embargo, el Instituto Electoral local se ha negado a proceder.

ADVIERTEN QUE EL “MODELO DURANGO” PODRÍA REPETIRSE EN COAHUILA

Para López Beltrán, lo sucedido en Durango es una advertencia de lo que podría repetirse en futuras elecciones, especialmente en estados como Coahuila, también gobernado por el PRI.

“Esto no fue un caso aislado. Es un modelo que están dispuestos a replicar si no se frena desde ahora”, señaló, haciendo un llamado a las autoridades electorales a garantizar comicios justos y transparentes.

PIDE QUE LO LLAMEN POR SU NOMBRE: “ME LLAMO ANDRÉS MANUEL”

En la parte final del episodio, López Beltrán aprovechó para criticar el tratamiento mediático que ha recibido, en especial por el uso del diminutivo “Andy” para referirse a él.

“Me llamo Andrés Manuel López Beltrán, y mi mayor orgullo es llevar el nombre del mejor presidente que ha tenido este país. Llamarme ‘Andy’ es quitarme ese legado”, afirmó con firmeza.

También respondió a la nota del Wall Street Journal, que lo responsabilizó por la baja participación en la elección del Poder Judicial: “Los partidos no podíamos intervenir. La Constitución lo dice claramente. No participaron los partidos porque no podían, así de sencillo”.

¿POR QUÉ EL USO DE CÓDIGOS QR ES TAN POLÉMICO?

Aunque los códigos QR son una herramienta tecnológica común en muchos ámbitos, su uso en procesos electorales está estrictamente prohibido por el riesgo que representa para la secrecía del voto. El caso de Durango sería uno de los primeros en los que se documenta un esquema tan sofisticado de compra de votos con validación tecnológica, una modalidad que, de comprobarse, podría sentar un peligroso precedente.

Las acusaciones de Andrés Manuel López Beltrán contra Rubén Moreira y otros actores políticos en Durango reflejan un clima de creciente tensión electoral en México. Aunque Morena logró avances en términos de población gobernada, los señalamientos de fraude, represión y manipulación deben ser atendidos por las autoridades electorales. Si no se investigan a fondo, el modelo denunciado podría convertirse en un patrón para próximas elecciones en otras entidades del país.