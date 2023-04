Luis de Alba, ‘El Pirrurris’, sufre caída en su casa

El famoso comediante mexicano Luis de Alba reveló a sus seguidores que sufrió un fuerte accidente que lo dejó con algunos moretones en su rostro y en una de sus piernas.

Fue a través de un video en redes sociales donde “El Pirruris” dio detalles de la desafortunada experiencia que vivió al encontrarse en su domicilio, pues explicó que al tener la luz apagada, se resbaló y se golpeó con un mueble de la habitación.

“Hoy en la mañana, como no prendí la luz, ya ando medio güey, me resbalé, no había luz y no supe ni dónde caía, pero fui a caer en la esquina del buró. Me salió sangre y no sabía ni donde andaba”, dijo.

El cómico agregó que al intentar levantarse también se lesionó.

“Me quería parar y ‘bolas’, la otra pierna, la que tengo jodida...”, dijo.

De acuerdo con el relato, la situación provocó que le saliera una gran cantidad de sangre de la cara. Ante ello, tuvo que ser atendido por personal médico.

Pese a que expresó que se encontraba bien de salud, agradeció las muestras de afecto de sus seguidores: con humor.

“Les quería agradecer y estoy comprometido con ustedes pa’ cuando quiera, para lo que quieran, menos por donde quieran”, dijo.

De acuerdo con medios nacionales, el comediante recibió algunas puntadas en su ceja y tiene una venda en su rodilla.

No es la primera vez que De Alba sufre un accidente de este tipo, ya que en el 2021 también pasó por algo similar durante una entrevista en un programa de Monterrey.