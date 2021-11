Luna Bella revela que fue violada por su padre desde los 7 años; la amenaza de muerte (Video)

“Recuerdo una noche... estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años, yo le quité la mano y me la volvió a poner, me dijo, ‘si tú dices algo, mato a tu mamá’. Dije ‘no, que no le pase nada a mi mamá... y me dejé tocar’”, recordó en medio del llanto Mujer Luna Bella.

“Después de eso, todo fue más fácil, para él, porque él me tocaba cada vez que quería y me estuvo tocando desde mis 7 años hasta los 14, siempre amenazándome”, agregó Luna Bella.

Luna Bella dijo que tras recibir la amenaza de muerte de su padre y de ver a su familia presa del pánico a causa del sujeto, decidió hablar:

“Muchas cosas vienen en este libro que yo escribí, mi autobiografía, pero otras cosas me las callé, por miedo, por vergüenza, pero hoy, este dia es el momento. No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente, no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada, porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar”.

Luna Bella dijo que junto con amenazas a punta de pistola, también de su padre, la hicieron salir de su casa para vivir en un lugar rentado.

Su mamá y sus hermanos se quedaron al lado del sujeto, pero hace unos meses terminaron viviendo con ella, cuando su padre los corrió para vivir con su nueva pareja.

A raíz de ese conflicto, Luna Bella dijo haberse enterado que el hombre a quien por 30 años llamó padre, en realidad no la engendró. Entonces, dijo, entendió por qué tantos abusos.

Luna Bella dijo que decidió hablar para evitar que las dos hijas menores de edad de la nueva pareja de “su padre” sufran los mismos abusos que ella padeció.