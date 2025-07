’De pronto él amaneció en otro cuarto’... Así comenzó el romance entre Chespirito y Florinda Meza según Rubén Aguirre

Durante la charla con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Aguirre no solo habló sobre su carrera actoral y su paso por El Chavo del 8 , sino que compartió detalles poco conocidos sobre cómo el elenco descubrió la relación entre los dos protagonistas.

Según contó el actor, todo comenzó durante una gira internacional del elenco en Chile, cuando “de pronto, él amaneció en otro cuarto... o ella”, expresó. Esa fue la señal de que algo había cambiado para siempre.

UNA RELACIÓN QUE SE CONSOLIDÓ EN CHILE

Durante ese viaje, donde el elenco se hospedaba en habitaciones separadas, Gómez Bolaños y Meza rompieron el protocolo. Fue ahí donde, según Aguirre, se dio el primer beso entre ellos y pasaron la noche juntos por primera vez.

“Roberto nos dijo lo que había hecho”, recordó Aguirre con humor y nostalgia. A partir de ese momento, su vínculo sentimental se volvió evidente para los demás, aunque no exento de críticas dentro del grupo.

RAMÓN VALDÉS, EL ÚNICO QUE LE CUESTIONÓ

Mientras algunos miembros del elenco aceptaron la relación con naturalidad, hubo una voz que expresó su desacuerdo: la de Ramón Valdés, el querido Don Ramón.

Rubén Aguirre relató que Valdés, con su particular sinceridad, le preguntó a Chespirito si estaba seguro de sus decisiones, dado que en ese entonces todavía no estaba divorciado. “Con esto no le hago mal a nadie”, respondió Roberto. A lo que Ramón contestó: “¿Estás seguro?”.

Esa conversación marcaría una línea divisoria en el ambiente del grupo.

UN AMOR QUE TRANSFORMÓ LA DINÁMICA DEL ELENCO

La relación entre Gómez Bolaños y Florinda Meza no solo modificó sus vidas personales, sino que también tuvo un profundo impacto en la dinámica del elenco de El Chavo del 8. A partir de su noviazgo, comenzaron a generarse tensiones internas y divisiones entre los actores.

Durante las giras y jornadas de grabación, la cercanía de la pareja era cada vez más notoria. Algunos compañeros lo veían con aprobación, mientras que otros comenzaron a tomar distancia. El ambiente se volvió más complejo, y con el paso del tiempo, ciertas fricciones se acentuaron.

UNA HISTORIA DE AMOR QUE TRASCENDIÓ LA PANTALLA

A pesar de las críticas y los obstáculos, el amor entre Chespirito y Florinda Meza perduró durante décadas. Su relación sobrevivió al paso del tiempo, a los juicios ajenos y a los desafíos del mundo artístico.

Finalmente, permanecieron juntos hasta el fallecimiento de Gómez Bolaños en 2014, consolidando un vínculo que nació entre cámaras, guiones y aplausos de miles de fans en todo el continente.

DATOS CURIOSOS SOBRE CHESPIRITO Y FLORINDA MEZA

• Florinda Meza fue la actriz que más personajes interpretó en los programas de Chespirito.

• Gómez Bolaños tenía más de 20 años de casado cuando comenzó su relación con Meza.

• A pesar de sus diferencias, Florinda Meza fue quien cuidó de Roberto durante su enfermedad.

• La pareja nunca tuvo hijos, pero Florinda fue cercana a los descendientes del comediante.

• Su amor inspiró algunos episodios de El Chavo del 8 y Los Caquitos, reflejando su complicidad.

La historia de amor entre Chespirito y Florinda Meza no solo es parte del legado sentimental de la televisión mexicana, sino también un capítulo que marcó a toda una generación. Narrada con franqueza por Rubén Aguirre, esta anécdota revela cómo la vida personal y profesional muchas veces se entrelazan de formas inesperadas.

Ese “otro cuarto” en Chile no fue solo un lugar: fue el punto de partida de una relación que, entre luces y sombras, se volvió eterna.