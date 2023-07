‘Madonna estaba trabajando horas extras: Amigos de la Reina del Pop temen por su salud

“La cuenta regresiva estaba realmente en marcha. Madonna tenía todas sus fichas puestas en esta gira”, dijo una fuente anónima al medio. “Estaba trabajando horas extras y las personas a su alrededor le han estado recordando que ya no tiene 45 años, y mucho menos 25”, agregó.

Y es que, Madonna ha seguido muy de cerca los tours de Swift y P!nk, quienes han acaparado los titulares por sus espectáculos de más de cuatro horas y las acrobacias que realizan por los aires. Por esta situación, la artista ochentera se obligó a realizar ensayos agotadores que terminaron afectando su cuerpo.

Esta actitud alarmó a su equipo de trabajo, pues temían que siguiera el mismo destino que Michael Jackson, quien perdió la vida a pocos meses de iniciar la gira This is it, en 2009: “Nadie lo diría en voz alta, pero había preocupaciones sobre otra situación como la de Michael Jackson, si ella no baja un poco la velocidad”.

Por si fuera poco, también revelaron que las constantes críticas que recibe en redes sociales por su apariencia física y su edad también han sumado a su afán por competir, ya que quiere demostrarle al público que sigue siendo Madonna.