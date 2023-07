‘¿Si fuera homofóbica haría esto?’: Yuri invita a drag queen al escenario en Saltillo

A lo largo de este tiempo la intérprete de “La maldita primavera” no ha logrado llevarse muy bien con la comunidad LGBTTTIQA + debido a más comentarios inconscientes, ignorantes o cargados de prejuicios , pero este fin de semana quiso zanjar el asunto con un acto simbólico.

Han pasado más casi siete años desde que la cantante Yuri fue tachada de homofóbica por primera vez —con énfasis en primera vez—, luego de haber apoyado abiertamente el estreno de la película “Pink” , que en esencia pretendía mostrar que una pareja gay no tiene las capacidades para ser padres y que la homosexualidad se puede curar, todo con base en estereotipos y prejuicios.

“Esto no estaba previsto... para todos los que dicen ‘ay, que la Yuri, que es homofóbica’, ay no sean mamuchis, de veras, ay ya, dejen de estar fregando, un homofóbico no haría esto, vámonos, váyanse a la miércoles”, dijo la cantante mientras estuvo acompañada de la imitadora, “y soporten”, agregó.