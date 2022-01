Madonna quiere besar nuevamente a Britney Spears... ¡E irse de gira con ella!

Sin embargo, La Chica Material reconoció que “no estaba segura” de que a Spears, de 40 años, le “gustara” la idea.

Después de todo, una fuente dijo a Page Six en noviembre que volver a los escenarios no era la “máxima prioridad” de la cantante de “Toxic” tras la finalización de su tutela, que controló sus asuntos personales y financieros durante casi 14 años.

Aun así, Madonna dijo que cree que una gira conjunta “sería realmente genial”, y añadió: “Podríamos recrear el [beso] original”.

Las estrellas del pop enloquecieron a los fans en agosto de 2003 cuando se besaron en los VMA mientras interpretaban la canción de Madonna “Hollywood” con Christina Aguilera. Menos de dos meses después, lanzaron una colaboración, “Me Against the Music”, como single principal del álbum de Spears “In the Zone”.