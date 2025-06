Madre de Jenni Rivera se reporta delicada; le colocan marcapasos

Doña Rosa Saavedra, madre de Lupillo y Jenni Rivera, rompió el silencio para compartir lo que fue una dura experiencia médica reciente. A través de un Facebook Live, acompañada por sus hijos Rosie y Pedro Rivera, relató que fue ingresada en el hospital durante dos semanas, donde le diagnosticaron problemas cardíacos y finalmente se le implantó un marcapasos.

La transmisión se realizó desde su cocina, el mismo lugar donde comparte sus recetas y anécdotas diariamente. Sin embargo, en lugar de su habitual entusiasmo, su voz temblaba y se notaba la emoción al agradecer a quienes la acompañaron en oración. “Le doy gracias a Dios porque pude estar aquí hoy... me sentía débil, ya cuando terminaba de hacer una receta... me quedaba acostada, bien cansada y eso no era normal en mí, porque yo soy la fuerte”, confesó con sinceridad.