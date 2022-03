¿Mamá de Luis de Llano Macedo lo sabía?: ‘El Diván del Talento’, la técnica para ‘ayudar’ a las actrices

“Mi hermano Luis (De Llano Macedo) no quería que yo dijera que mi mamá había sido prostituta. ¿Por qué no?, le decía. A ella le daba orgullo y yo no tenía ningún problema, ¿qué le importaba si ella quería contarlo? Él no quería que salieran muchas cosas de su papá, don Luis de Llano Palmer”, aseguró Cecilia en una entrevista a El País en enero de 2021.

De hecho, en el libro hay un capítulo denominado “La Profesión más Antigua del Mundo”, en donde la actriz menciona su incursión en esta práctica con tal de sobrevivir y manejar un status. Alude incluso a una actriz conocida en el cine mexicano que funcionaba como enlace para ciertas relaciones, las cuales podían apuntalar la carrera de cualquier jovencita.