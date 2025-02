Es ‘jurídicamente imposible’: Abogado niega supuesta extradición del Z-40 a Estados Unidos

“ Incluso luego de una entrevista donde su abogado argumentó que Miguel Ángel Treviño Morales ‘Z-40’ no era él, fuentes en Interpol que hablaron con Pie de Nota confirmaron que esta mañana está volando extraditado a los Estados Unidos ”, dice la publicación compartida en las redes sociales del comunicador.

Durante la mañana del 27 de febrero trascendió la noticia del periodista Luis Chaparro sobre la supuesta extradición, hacia Estados Unidos, de Miguel Ángel Treviño Morales , mejor conocido como el ‘Z-40’ y fundador del cártel de Los Zetas. Al poco tiempo, el abogado defensor Juan Manuel Delgado divulgó que esta información no es verídica.

“ Hasta donde nosotros sabemos, no hay ningún tipo de traslado hacia los Estados Unidos de América. Una extradición sería imposible ”, dijo.

Por su parte, el abogado del narcotraficante señaló, en una entrevista para Ciro Gómez Leyva, que la defensa legal desconoce la supuesta extradición, además de que no se encontraron reportes oficiales al respecto.

“La extradición se divide en tres fases: la petición formal, la fase de opinión judicial (donde el extraditable pone defensas y excepciones), después el juez emite una opinión. Con esa opinión se da vista a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien emite un acuerdo favorable o no de la extradición. Posterior a eso tienes defensas extraordinarias como el juicio de amparo.”

Y añadió que “El asunto del señor Miguel Ángel Treviño Morales se encuentra en la fase de opinión judicial, es decir, no existe ni siquiera la opinión de un juez que diga si es factible o no extraditarlo, mucho menos existe una cuerdo que conceda la extradición, entonces jurídicamente esos dos factores hacen imposible que sea extraditado a Estados Unidos, dado que no existe una orden formal de México de hacerlo.”

En el caso de que, en efecto, el ‘Z-40’ sea enviado al territorio vecino, se trataría de un destierro, el cual sucede “cuando un ciudadano mexicano es expulsado del país, sin que exista un acuerdo legal que así lo mande.”