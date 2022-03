Luis de Llano afirmó que Cynthia Klitbo ‘era niña buena’ a diferencia de Sasha Sokol, quien ‘está más vividita’

En una reciente entrevista con Inés Moreno, Klitbo confesó, entre otras cosas, su enamoramiento con Luis de Llano.

Entre las confesiones que hizo Klitbo en aquella ocasión fue que “Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso, me encantaba”.

Ante este comentario, Inés Moreno le cuestiona que si le gustaba el productor y Cynthia Klitbo explica que De Llano Macedo siempre la protegía, “y yo le decía, ‘Luis vamos a ser novios’”; a lo que él respondía, “estás muy chiquita”.

Y entonces la actriz que participó en “Cadenas de Amargura” dice, como recordando el comentario que le hizo a Luis de Llano, “pero Sasha es más chiquita que yo” y ella misma responde -haciendo las veces de De Llano- “sí, pero está más vividita”.

“Tú no, tú eres una niña buena”, rememoró que le dijo el creador de Timbiriche y enfatizó que la trataba como una hija.

Nuevamente Inés Moreno cuestionó si Luis de Llano se había enterado de que Cynthia quería ser su pareja, a lo que ella responde, “yo me le declaré”.

LUIS DE YA-NO, ¿EL NUEVO ME TOO?