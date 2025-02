¿De qué murió Gene Hackman y su esposa en Nuevo México? Esto es lo que han revelado las investigaciones

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA MUERTE DEL ACTOR GENE HACKMAN

De acuerdo con el sheriff del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, las autoridades fueron alertadas por un vecino el miércoles 26 de febrero alrededor de la 1:45 p.m. para realizar un control de bienestar en la residencia del actor, ubicada en Old Sunset Trail. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el fallecimiento de Hackman, de 95 años, su esposa Betsy Arakawa, de 64 años, y su mascota. La identificación oficial de los cuerpos tuvo lugar la madrugada del jueves 27 de febrero, aproximadamente a las 12:30 a.m.

La oficina del sheriff confirmó a NBC News que la investigación sigue en curso, aunque, hasta el momento, no se han encontrado indicios de que un crimen haya estado involucrado en sus muertes. Por su parte, la oficial de información pública del condado, Denise Womack-Avila, declaró que aún no se ha determinado la causa exacta del fallecimiento.

EL LEGADO DE GENE HACKMAN, UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

Gene Hackman deja un legado imborrable en la historia del cine. Su carrera, que abarcó más de cuatro décadas, estuvo marcada por interpretaciones memorables y un innegable talento actoral que lo convirtió en una de las figuras más respetadas de la industria.

Hackman se consagró como actor con su papel en The French Connection (1971), donde interpretó al detective Jimmy “Popeye” Doyle, rol que le valió su primer premio Oscar. También destacó como el icónico villano Lex Luthor en Superman (1978) y participó en una variedad de filmes aclamados como The Royal Tenenbaums (2001), The Birdcage (1996) y la película animada Antz (1998).

Tras su retiro de la actuación en la década del 2000, Hackman se dedicó a la escritura y la vida privada junto a su esposa, Betsy Arakawa, con quien estuvo casado desde 1991. Arakawa, además de ser su compañera de vida, destacó como pianista clásica, siendo reconocida por su talento en el ámbito musical.

El fallecimiento de Hackman ha generado una ola de reacciones en la comunidad artística y entre sus seguidores, quienes lamentan la partida de una de las estrellas más emblemáticas de Hollywood. Personalidades del cine han expresado su pesar y han recordado su inigualable contribución a la industria.

A la espera de los resultados oficiales de la autopsia y de más detalles sobre la investigación, la muerte de Gene Hackman, Betsy Arakawa y su mascota sigue siendo un tema de gran impacto en el mundo del entretenimiento. Su legado como actor y su influencia en el cine permanecerán en la memoria de generaciones de espectadores y cineastas.