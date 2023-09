MasterChef Celebrity 2023... Celebran en redes salida de Romina Marcos; lista la final para el próximo domingo (Videos)

Resulta que la joven cocinó un platillo denominado ‘Chicharomi’, que no fue otra cosa que chicharrón de cerdo en chile morita y con rajas (que enchiló a la chef Zahie Téllez).

La actriz y cantante Romina Marcos se convirtió en la expulsa de esta noche en MasterChef Celebrity, con lo cual, tuvo que despedirse de su sueño de convertirse en la celebridad ganadora del aclamado reality show, durante el cual mostró un gran desenvolvimiento, mejorando así sus platillos y presentación de los mismos, razones por las cuales, los jueces de “La Cocina más Famosa de México” no pudieron despedirse sin reconocer su gran trabajo y empeño durante la competencia.

Sin embargo, uno de los concursantes que más llamó la atención lo largo de las últimas cocinadas de la noche, fue Eduardo Capetillo Jr., quien sufrió varios percances, ya que se confundió entre el cilantro y el perejil, ante lo cual, la modelo, Irma Miranda no dudó en ayudarlo para identificar la hierba que le permitiría potenciar los sabores de uno de sus platillos finales de este domingo, durante el cual, los nervios se apoderaron en más de una ocasión del hijo mayor de Biby Gaytán, pues además de tener un momento de confusión dentro del mercado, por las prisas terminó cortándose un dedo.

Y aunque el incidente no pasó a mayores, rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los seguidores del actor no dudaron en expresar su preocupación porque este no llegara a la final, ya que muchos consideran que, desde el inicio de esta temporada en “La Cocina más Famosa de México” ha demostrado grandes habilidades culinarias.

REDES SE ALEGRAN PORQUE ROMINA FUE ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBTRITY

Pese a salir del reality culinario de TV Azteca en plena semifinal, la hija de Niurka se dijo feliz y orgullosa de haber llegado tan lejos.

No obstante, los cibernautas le recriminaron el por qué no salió antes y expresaron que siempre fue favorecida por los chefs Zahie Téllez, Alfonso Cadena y Adrián Herrera.