‘Matar o morirme’: ‘La civil’ buscará justicia por mano propia

“Me di cuenta que no iba a lograr lo que yo quería, hablar de lo que quería hablar exactamente de manera documenta l, observacional. Entonces me di cuenta que con todo el material que tenía, un guion de ficción me iba a ayudar a levantar esta historia de manera metafórica. Porque no se trataba para mí de apuntar el dedo a un estado, o un político, o contar la historia de una persona específico, sino volver un personaje metafórico de todas las mamás y de todas las personas que están buscando a sus desaparecidos en todo el país”.

¿Encontraste en las proyecciones en México alguna respuesta distinta a las que hubo en otras partes del mundo?

“El asunto es mucho más personal. Está en las noticias, es una herida profunda en México. Se estrenó en el Festival de Morelia, el año pasado. Fue acogido de manera muy bella, emocionante. Después del estreno vino una pareja con una hija desaparecida y me emocionaron muchísimo, porque vinieron a agradecerme prácticamente y eso no lo esperaba en lo mínimo. Me calentó el corazón que se sentían representados de alguna manera, en esa visión y también el público, el general, fue algo muy lindo, me dijeron que me habían adoptado como cineasta mexicana porque había logrado captar la idiosincrasia mexicana de manera sensible y no lejana a lo que es.

“Y quiero agregar que estoy súper agradecida de haber trabajado con Arcelia Ramírez, que está cargando la película en su espalda, además de otros grandes actores como Álvaro Guerrero, Jorge Jimenez, Daniel García, y muchos más, Eligio Mendelez, Mónica del Carmen. Como tengo formación en lo documental me gusta mucho mezclar (histriones) con curriculum muy largo con actores más jóvenes, con mucho potencial, pero con menos experiencia. Me gusta dirigir esta mezcla, hay mucha frescura y mucha magia ahí”.