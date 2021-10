‘Me da asco’... María Julia Lafuente se lanza contra Lalo Mora por acoso a mujeres (video)

“Quita el video, me da asco verlo, asco, sabe lo que es asco” , expresó María Julia.

La periodista pidió a la producción que no mostraran el video pues le ‘ da asco ’ la forma en que el cantante abusa sexualmente de la mujer.

“Chicas cuyo único pecado es acercarse a pedirle una foto, un autógrafo para llevarse un recuerdo de él como artista, pero a cambio de un acoso que no puede quedar solamente en la indignación de las redes sociales”, sostuvo.

La periodista de Multimedios TV, exhortó a las mujeres afectadas a que denuncien a Mora para poner un alto a sus abusos.

“Yo le pido a estas damas que han sido violentadas, como esta señorita que claramente se molestó por el acoso, que denuncie al agresor que no se quede ahí nada más con coraje e impotencia no, no te quedes ahí porque esta persona necesita una alto rotundo y contundente”.

Finalmente, la comunicadora dijo sentir pena por las hijas del cantante, fundador de los Invasores de Nuevo León.

“Y me da mucha pena, sé que tiene tres hijas y un varón, pero por sus hijas, ¡híjole! qué pena, porque seguramente no debe de ser agradable que muestren a tu padre en estas condiciones y con esta actitud, pero ojalá que ellas consigan también frenar a su señor padre”, expresó.