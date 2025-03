‘Me parece insultante’ Se lanza hijo del director de la cinta animada de ‘Blancanieves’ contra live action

Fue desde una entrevista con The Telegraph, que David Hand Jr. expresó su incomodidad con la adaptación de Marc Webb, señalando que su padre, David Dodd Hand, probablemente estaría en desacuerdo, pues considera que es “un concepto totalmente diferente”.

¿QUÉ SE DIJO DEL LIVE ACTION DE ‘BLANCANIEVES’?

El heredero del cineasta, dijo que las nuevas cosas en la cinta y las historias del proyecto son las que no encajaron y disgustaron probablemente a la audiencia.

“Cambian las historias, modifican el pensamiento de los personajes, inventan cosas ‘woke’ nuevas y eso no me gusta. Me parece insultante lo que han hecho con estos clásicos”, comentó.

Hand concluyó: “No hay respeto por lo que hizo Disney ni por lo que hizo mi padre. Creo que Walt y él se revolcarían en sus tumbas”.