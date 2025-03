¿Se hizo justicia? Niegan libertad condicional a Yolanda Saldívar en Texas a 30 años del homicidio de Selena

Un panel de tres miembros de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas votó para no liberarla. El panel dijo que su caso será elegible para ser revisado nuevamente para libertad condicional hasta el 2030.

La amarga noticia para la ex presidenta del club de fans y empleada de confianza de Selena recibió la respuesta este jueves de la junta de libertad condicional del estado.

Apenas esta misma semana Yolanda Saldívar celebró que se presentaría ante un panel de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas sin embargo la respuesta no le favoreció al ser denegada la libertad condicional a 30 años de haber asesinado a la ‘Reina del Tex-Mex’ Selena Quintanilla.

“No quise hacerlo. No quise matar a nadie”, dijo una Saldívar sollozante durante un enfrentamiento de nueve horas con la policía. Ella dijo a la policía que había comprado el revólver calibre .38 para suicidarse.

Saldívar fundó el club de fans de Selena y había sido la gerente de las boutiques de ropa de la cantante, Selena Etc., hasta que fue despedida a principios de marzo de 1995 después de que se descubriera que faltaba dinero.

SU VERSIÓN

Hace 11 días se dio a conocer que la Junta de Libertad Condicional de Texas evaluaba dar luz verde a que la ex asistente y ex amiga de ‘La Reina del Tex Mex’ salga bajo fianza, sin embargo, ya no será así.

Selena, originaria de Corpus Christi, tenía 23 años cuando le dispararon por la espalda con un revólver calibre .38 en un motel Days Inn en Corpus Christi el 31 de marzo de 1995. Pudo correr hasta el vestíbulo del motel donde se desplomó, y fue declarada muerta en un hospital una hora después.

Empleados del motel testificaron que Selena nombró a “Yolanda” en la “habitación 158” como su atacante. (Con información de AP)