Meat Loaf, ídolo del rock y autor de “Bat Out of Hell”, muere a los 74 años

Con problemas de salud desde hace años, después de “Bat Out of Hell”, editó dos secuelas, “Bat Out of Hell II: Back into Hell” y “Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose”, de las que logró vender más de 50 millones de copias en todo el mundo.

Ganó el Premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista por la canción “I’d Do Anything for Love”.