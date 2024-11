Memo Aponte amenaza con quitarse la vida tras nueva ‘funa’ masiva; exnovia lo delata de infiel

Según Haddad, este tipo de comportamiento no era nuevo. En una reflexión sobre la relación, recordó que el año anterior, Aponte también organizó una fiesta similar sin su presencia, pero con la presencia de otras mujeres, lo que provocó que en ese entonces la relación también terminara. “Yo caí, la verdad, estaba muy enamorada de él, extremadamente enamorada de él. Estaba sensible, lo perdoné, caí y regresé” , comentó. La joven, tras su separación, habría perdonado a Aponte, pero las dinámicas de la relación nunca cambiaron, lo que culminó en esta nueva exposición pública.

Recientemente, las redes sociales se han visto inundadas por una controversia que involucra al influencer Memo Aponte y su ex pareja, Shadia Haddad . La joven expuso públicamente a Aponte, quien presuntamente le fue infiel durante una fiesta que terminó con implicaciones de índole sexual, lo que generó una serie de reacciones masivas en internet.

MEMO APONTE COMPARTE VIDEO QUE PREOCUPA A SUS FANS; EX PAREJA RECIBE IMAGEN

La publicación de Shadia Haddad no tardó en convertirse en un tema viral, desatando una gran cantidad de comentarios negativos hacia Memo Aponte. A pesar de los señalamientos, Aponte reaccionó en sus redes sociales, mostrándose afectado por la situación. En un mensaje dirigido a su ex pareja, Aponte expresó su devastación y dejó entrever que las criticas en redes sociales lo habían llevado a un mal estado de salud emocional.

“Espero que estés logrando tu cometido, no sé si esto te haga feliz, si te hace feliz, que el día de mañana ya no esté, que el día de mañana renuncie a mi propia vida”, dijo en uno de los mensajes compartidos públicamente. Además, el influencer mostró conversaciones privadas con Shadia donde se mostraba emocionalmente afectado, lamentando la situación y expresando que ya no podía más con la presión social que estaba viviendo.

Sin embargo, la situación escaló cuando Aponte le compartió a su expareja una foto que mostraba una soga en su cuello. Ante la creciente tensión y las críticas que recibió por exponer a Memo Aponte, Shadia Haddad optó por dejar claro en sus redes sociales que no deseaba continuar con la controversia.

En un video posterior, explicó que ya no quería hablar más del tema y que deseaba retomar su vida de manera tranquila, tal como la tenía antes de conocer al influencer. En sus palabras, el hecho de que su ruptura se hubiera vuelto viral la había afectado profundamente.