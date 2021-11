Metallica, la banda más taquillera de la historia

Un auténtico regalo para los seguidores de la banda, cuya recaudación irá destinada, entre otras organización benéficas elegidas por los artistas participantes, a la fundación ‘ All Within My Hands ’, puesta en marcha por la propia banda estadounidense, y centrada en la educación y en la lucha contra el hambre.

CUATRO DÉCADAS ARRASANDO EL DIRECTO

Hace dos años, en septiembre de 2019, la revista Pollstar, especializada en la industria de la música en vivo, declaró a Metallica como “la banda más taquillera de todos los tiempos”, después de que un estudio de la publicación atribuyera a los músicos californianos una recaudación de 1,400 millones de dólares por la venta de más de 22 millones de entradas para asistir a sus conciertos desde el año 1982.

Un dato que les situó por delante de otras bandas legendarias del rock como Guns N’Roses y AC/DC, gracias a giras que han llevado a Metallica a actuar en 48 países del mundo y en los siete continentes, incluida la Antártida, como destaca el estudio ‘Tour & Destroy: The Case for Metallica as the World’s Biggest Touring Act’.