‘Métele Al Perreo’, ‘I Still Have Faith In You’ y ‘Ley Seca’, los estrenos musicales de Daddy Yankee, ABBA y Jhay Cortez

¡Ha vuelto! Daddy Yankee, mejor conocido como el ‘Rey del Reggaeton’ acaba de lanzar una de esas canciones de perreo antiguo a la que nadie puede resistirse. El cantante no deja de sorprendernos y saca todo su arsenal para meternos en la máquina del tiempo y llevarnos a principios de los 2000. Además, su vide está lleno de colores vivos y mucha energía. El video de “Métele al perreo”, del reggaetonero puertorriqueño ha logrado tendencia mundial al ser el más visto en español en el mundo desde su lanzamiento el pasado jueves, informaron este martes sus representantes. Lanzado bajo el sello de El Cartel Records/Republic Records y producido por Luny, del dúo Luny Tunes, el video ya cuenta con más de 16 millones de vistas en YouTube, una vez más Daddy Yankee nos demuestra que como él no hay dos, sigue siendo el maestro del reggaetón.

‘I Still Have Faith In You’

ABBA

Disponible en: Apple Music, Spotify y YouTube

CALIFICACIÓN VMÁS: 9/10

Otros que han regresado a la escena musical fue el grupo sueco ABBA, quienes lanzaron un nuevo álbum 40 años después de su retiro. Este lanzamiento llegó con una balada de piano que muestra el vínculo que tienen sus cuatro integrantes. “Cuando Benny tocó la melodía, supe que tenía que ser sobre nosotros. Se trata de darse cuenta de que es inconcebible estar donde estamos. Nadie podría soñar eso, lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo los mejores amigos”, explican. “I Still Have Faith In You” es el adelanto de su álbum “Voyage”. Este tema vino acompañado de un video igual de nostálgico que su melodía, con imágenes de archivo de los mejores años de la banda, fotos de su juventud y los picos de gloria de su carrera. A pocas horas de su estreno, el videoclip ya sobrepasa el millón de reproducciones.