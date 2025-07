No se permitirá salida de equipo de AHMSA aunque lo indique una jueza: exobreros

Encabezados por Julián Torres Ávalos, se reunieron en el denominado “ Punto Cero” —acceso a la empresa—, donde trascendió que se planea retirar más de 300 góndolas que se encuentran al interior de las plantas siderúrgicas y que, según información de la autoridad judicial, no pertenecen a AHMSA , sino a terceros empresarios que ahora reclaman sus bienes.

M ONCLOVA, COAH.- “Todos como uno solo” , exobreros de la empresa Altos Hornos de México reiteraron que no permitirán que a partir del próximo 6 de agosto se saquen equipos y materiales de la empresa por órdenes de una jueza. Afirman que esto podría ser otro fraude de Alonso Ancira Elizondo para seguir saqueando la acerera.

“Sinceramente no creemos que los hayan tenido rentados, posiblemente es más de Ancira para poder seguir saqueando la empresa”, dijo Torres Ávalos, respaldado por los extrabajadores.

Detalló que, en la última asamblea donde se congregaron cientos de exobreros, se acordó vigilar el “Punto Cero”, “Punto Nueve” y las puertas 3 y 4 para evitar, a toda costa, que se retiren equipos o materiales de AHMSA. Ahora, reiteran la postura de la base trabajadora.

“Se tomó el acuerdo de no permitir que se saque ningún equipo, como los de Madisa o cualquier empresa extranjera. Definitivamente, los trabajadores nos vamos a oponer con todos nuestros recursos a que no salga nada”, expresó.

Aclaró que no se busca secuestrar la empresa ni al personal de seguridad que sigue laborando en su interior, ya que su función es evitar robos y mantener los equipos en condiciones óptimas. Por ello, no bloquearán las entradas, pero enfatizaron que el equipo no saldrá de la acerera bajo ningún motivo.

“Estamos al pendiente de cualquier movimiento en las puertas Punto 9, Punto Cero, puerta 3 y 4. Tenemos entendido que es a partir del día 6 cuando pretenden sacar los equipos. Vamos a estar atentos y vamos a defender con todo que no salgan”, insistió.

Torres Ávalos, quien representa a un numeroso grupo de extrabajadores de la empresa, destacó que temen que se trate de otro fraude de Alonso Ancira, a quien acusan de defraudar no solo a los obreros, sino también a empresarios, al gobierno y a prestadores de servicios.