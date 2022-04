‘Mi corazón me dijo que eligiera a María León’: Marian Lorette; la saltillense regresa a triunfar en ‘La Voz Kids’

Después de recuperarse y regresar al set del programa televisivo con el objetivo de cumplir sus sueños, la participante habló con VANGUARDIA sobre los retos que enfrenta en el certamen.

“Comencé a los tres años a cantar, me di cuenta que me gustaba porque cantaba cualquier canción infantil. Me dijeron que tenia un talento para cantar y así fue como comencé a tomar clases de canto con mis maestros. Actualmente estoy tomando clases de ópera porque sí quiero ser cantante cuando sea grande”, relató Marian, quien ahora forma parte del equipo de María León.

“Me siento increíble de regresar al escenario, estoy muy feliz porque me fui con la persona que más quería en el mundo. Claro que Paty Cantú es una gran persona, pero me terminé yendo con María León porque fue lo que mi corazón me dio a escoger. Pensé que va no se iba a voltear nadie y luego vi que gira la silla de Paty Cantú y luego la de María León”, contó emocionada.