¡Michelle Salas se nos casa! La hija de Luis Miguel anuncia matrimonio con empresario venezolano

El anuncio lo hizo a través de una serie de fotografías en las que buscó dejar en claro lo enamorada que está de su ahora prometido.

Con la leyenda “The beginning of forever. Us.” (traducido al español como “El inicio del siempre. Nosotros.) la celebridad recibió cientos de miles de me gusta por parte de sus seguidores, que celebraron el compromiso.

Granados dirige en Estados Unidos una compañía llamada “Toys for Boys”, que vende accesorios de lujo para hombres.